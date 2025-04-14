Moedas / TAL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TAL: TAL Education Group American Depositary Shares
11.12 USD 0.22 (1.94%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TAL para hoje mudou para -1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.11 e o mais alto foi 11.33.
Veja a dinâmica do par de moedas TAL Education Group American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TAL Notícias
- Bet on 5 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- PetroTal CEO sells 2 million shares to cover tax liabilities
- Macquarie Emerging Markets Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DEMIX)
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
- TAL Education: Newfound Profitability Could Help Fuel Further Growth
- TAL Education Group (TAL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- TAL Education earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- TAL Education Group: Weighed Down By Growth Outlook (NYSE:TAL)
- Petroperu accelerates talks for Amazon oil block partner
- TAL stock downgraded by Citi on balanced risk-reward outlook
- TAL Education Group Files Its Annual Report on Form 20-F
- The All-in-One AI Tutoring Platform Designed for Kids and Affordable for Every Family - Think Academy Launches TalPad T100 Tablet
- The All-in-One AI Tutoring Platform Designed for Kids and Affordable for Every Family - Think Academy Launches TalPad T100 Tablet
- Top Of The Class: Why You Should Consider Pearson For Your Portfolio (NYSE:PSO)
- PetroTal renews share buyback program to boost value
- Take Five: The deal is on
- This United Therapeutics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Friday - ASGN (NYSE:ASGN), Philip Morris Intl (NYSE:PM)
- Gold Gains 1%; Bristol Myers Squibb Posts Upbeat Results - ASGN (NYSE:ASGN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- This Avery Dennison Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Avery Dennison (NYSE:AVY)
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- TAL Education: Results Preview And Trade War Impact Are Key Considerations (NYSE:TAL)
- QuantaSing: Dirt-Cheap Chinese EdTech Betting On The Silver Economy (NASDAQ:QSG)
Faixa diária
11.11 11.33
Faixa anual
8.50 15.30
- Fechamento anterior
- 11.34
- Open
- 11.17
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Low
- 11.11
- High
- 11.33
- Volume
- 2.703 K
- Mudança diária
- -1.94%
- Mudança mensal
- 5.90%
- Mudança de 6 meses
- -16.20%
- Mudança anual
- -6.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh