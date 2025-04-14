통화 / TAL
TAL: TAL Education Group American Depositary Shares
11.14 USD 0.06 (0.54%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TAL 환율이 오늘 -0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.04이고 고가는 11.26이었습니다.
TAL Education Group American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.04 11.26
년간 변동
8.50 15.30
- 이전 종가
- 11.20
- 시가
- 11.23
- Bid
- 11.14
- Ask
- 11.44
- 저가
- 11.04
- 고가
- 11.26
- 볼륨
- 5.857 K
- 일일 변동
- -0.54%
- 월 변동
- 6.10%
- 6개월 변동
- -16.05%
- 년간 변동율
- -6.47%
