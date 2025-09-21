FiyatlarBölümler
Dövizler / SVIIR
SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights

0.5400 USD 0.0400 (8.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SVIIR fiyatı bugün 8.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4700 ve Yüksek fiyatı olarak 0.5500 aralığında işlem gördü.

Spring Valley Acquisition Corp II - Rights hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.4700 0.5500
Yıllık aralık
0.0500 0.5500
Önceki kapanış
0.5000
Açılış
0.5199
Satış
0.5400
Alış
0.5430
Düşük
0.4700
Yüksek
0.5500
Hacim
136
Günlük değişim
8.00%
Aylık değişim
66.15%
6 aylık değişim
534.55%
Yıllık değişim
500.00%
21 Eylül, Pazar