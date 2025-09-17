Валюты / SVIIR
SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights
0.4000 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVIIR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3800, а максимальная — 0.4199.
Следите за динамикой Spring Valley Acquisition Corp II - Rights. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.3800 0.4199
Годовой диапазон
0.0500 0.4199
- Предыдущее закрытие
- 0.4000
- Open
- 0.3999
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Low
- 0.3800
- High
- 0.4199
- Объем
- 174
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 23.08%
- 6-месячное изменение
- 370.04%
- Годовое изменение
- 344.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.