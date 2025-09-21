Valute / SVIIR
SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights
0.5400 USD 0.0400 (8.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SVIIR ha avuto una variazione del 8.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4700 e ad un massimo di 0.5500.
Segui le dinamiche di Spring Valley Acquisition Corp II - Rights. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.4700 0.5500
Intervallo Annuale
0.0500 0.5500
- Chiusura Precedente
- 0.5000
- Apertura
- 0.5199
- Bid
- 0.5400
- Ask
- 0.5430
- Minimo
- 0.4700
- Massimo
- 0.5500
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- 8.00%
- Variazione Mensile
- 66.15%
- Variazione Semestrale
- 534.55%
- Variazione Annuale
- 500.00%
21 settembre, domenica