QuotazioniSezioni
Valute / SVIIR
Tornare a Azioni

SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights

0.5400 USD 0.0400 (8.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SVIIR ha avuto una variazione del 8.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4700 e ad un massimo di 0.5500.

Segui le dinamiche di Spring Valley Acquisition Corp II - Rights. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.4700 0.5500
Intervallo Annuale
0.0500 0.5500
Chiusura Precedente
0.5000
Apertura
0.5199
Bid
0.5400
Ask
0.5430
Minimo
0.4700
Massimo
0.5500
Volume
136
Variazione giornaliera
8.00%
Variazione Mensile
66.15%
Variazione Semestrale
534.55%
Variazione Annuale
500.00%
21 settembre, domenica