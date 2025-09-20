CotationsSections
SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights

0.5400 USD 0.0400 (8.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SVIIR a changé de 8.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4700 et à un maximum de 0.5500.

Suivez la dynamique Spring Valley Acquisition Corp II - Rights. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.4700 0.5500
Range Annuel
0.0500 0.5500
Clôture Précédente
0.5000
Ouverture
0.5199
Bid
0.5400
Ask
0.5430
Plus Bas
0.4700
Plus Haut
0.5500
Volume
136
Changement quotidien
8.00%
Changement Mensuel
66.15%
Changement à 6 Mois
534.55%
Changement Annuel
500.00%
20 septembre, samedi