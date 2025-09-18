CotizacionesSecciones
Divisas / SVIIR
SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights

0.4501 USD 0.0501 (12.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SVIIR de hoy ha cambiado un 12.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.4000, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4700.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Spring Valley Acquisition Corp II - Rights. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.4000 0.4700
Rango anual
0.0500 0.4700
Cierres anteriores
0.4000
Open
0.4344
Bid
0.4501
Ask
0.4531
Low
0.4000
High
0.4700
Volumen
245
Cambio diario
12.53%
Cambio mensual
38.49%
Cambio a 6 meses
428.91%
Cambio anual
400.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B