SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights
0.5350 USD 0.0350 (7.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVIIR hat sich für heute um 7.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4700 bis zu einem Hoch von 0.5500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spring Valley Acquisition Corp II - Rights-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.4700 0.5500
Jahresspanne
0.0500 0.5500
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5000
- Eröffnung
- 0.5199
- Bid
- 0.5350
- Ask
- 0.5380
- Tief
- 0.4700
- Hoch
- 0.5500
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- 7.00%
- Monatsänderung
- 64.62%
- 6-Monatsänderung
- 528.67%
- Jahresänderung
- 494.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K