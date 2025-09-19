KurseKategorien
SVIIR: Spring Valley Acquisition Corp II - Rights

0.5350 USD 0.0350 (7.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SVIIR hat sich für heute um 7.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4700 bis zu einem Hoch von 0.5500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spring Valley Acquisition Corp II - Rights-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.4700 0.5500
Jahresspanne
0.0500 0.5500
Vorheriger Schlusskurs
0.5000
Eröffnung
0.5199
Bid
0.5350
Ask
0.5380
Tief
0.4700
Hoch
0.5500
Volumen
94
Tagesänderung
7.00%
Monatsänderung
64.62%
6-Monatsänderung
528.67%
Jahresänderung
494.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K