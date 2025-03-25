Dövizler / SURG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SURG: SurgePays Inc
2.94 USD 0.09 (3.16%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SURG fiyatı bugün 3.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.77 ve Yüksek fiyatı olarak 2.94 aralığında işlem gördü.
SurgePays Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SURG haberleri
- African Rainbow Minerals, Surge Copper’daki hissesini %19,9’a yükseltti
- African Rainbow Minerals increases stake in Surge Copper to 19.9%
- Earnings call transcript: Surgepays Q2 2025 sees widened loss, market reacts
- SurgePays, Inc. (SURG) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surgepays earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Porch Group, Inc. (PRCH) Reports Break-Even Earnings for Q2
- SurgePays launches prepaid phone-in-a-box service for convenience stores
- SurgePays to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Investment Conference on June 24-25
- Top 2 Tech And Telecom Stocks You May Want To Dump This Quarter - Surgepays (NASDAQ:SURG), Telefonica (NYSE:TEF)
- SurgePays Is Back, With Strong Growth Prospects (NASDAQ:SURG)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- SurgePays, Inc. (SURG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.77 2.94
Yıllık aralık
1.05 3.47
- Önceki kapanış
- 2.85
- Açılış
- 2.83
- Satış
- 2.94
- Alış
- 3.24
- Düşük
- 2.77
- Yüksek
- 2.94
- Hacim
- 141
- Günlük değişim
- 3.16%
- Aylık değişim
- 9.29%
- 6 aylık değişim
- 44.83%
- Yıllık değişim
- 59.78%
21 Eylül, Pazar