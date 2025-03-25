通貨 / SURG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SURG: SurgePays Inc
2.85 USD 0.10 (3.39%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SURGの今日の為替レートは、-3.39%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と2.98の高値で取引されました。
SurgePays Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SURG News
- アフリカン・レインボー・ミネラルズ、サージ・カッパーの株式保有率を19.9%に引き上げ
- African Rainbow Minerals increases stake in Surge Copper to 19.9%
- Earnings call transcript: Surgepays Q2 2025 sees widened loss, market reacts
- SurgePays, Inc. (SURG) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surgepays earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Porch Group, Inc. (PRCH) Reports Break-Even Earnings for Q2
- SurgePays launches prepaid phone-in-a-box service for convenience stores
- SurgePays to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Investment Conference on June 24-25
- Top 2 Tech And Telecom Stocks You May Want To Dump This Quarter - Surgepays (NASDAQ:SURG), Telefonica (NYSE:TEF)
- SurgePays Is Back, With Strong Growth Prospects (NASDAQ:SURG)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- SurgePays, Inc. (SURG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.85 2.98
1年のレンジ
1.05 3.47
- 以前の終値
- 2.95
- 始値
- 2.98
- 買値
- 2.85
- 買値
- 3.15
- 安値
- 2.85
- 高値
- 2.98
- 出来高
- 138
- 1日の変化
- -3.39%
- 1ヶ月の変化
- 5.95%
- 6ヶ月の変化
- 40.39%
- 1年の変化
- 54.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K