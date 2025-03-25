Moedas / SURG
SURG: SurgePays Inc
2.88 USD 0.07 (2.37%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SURG para hoje mudou para -2.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.88 e o mais alto foi 2.98.
Veja a dinâmica do par de moedas SurgePays Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SURG Notícias
Faixa diária
2.88 2.98
Faixa anual
1.05 3.47
- Fechamento anterior
- 2.95
- Open
- 2.98
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Low
- 2.88
- High
- 2.98
- Volume
- 116
- Mudança diária
- -2.37%
- Mudança mensal
- 7.06%
- Mudança de 6 meses
- 41.87%
- Mudança anual
- 56.52%
