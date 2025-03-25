Valute / SURG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SURG: SurgePays Inc
2.94 USD 0.09 (3.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SURG ha avuto una variazione del 3.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.77 e ad un massimo di 2.94.
Segui le dinamiche di SurgePays Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SURG News
- African Rainbow Minerals aumenta la partecipazione in Surge Copper al 19,9%
- African Rainbow Minerals increases stake in Surge Copper to 19.9%
- Earnings call transcript: Surgepays Q2 2025 sees widened loss, market reacts
- SurgePays, Inc. (SURG) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surgepays earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Porch Group, Inc. (PRCH) Reports Break-Even Earnings for Q2
- SurgePays launches prepaid phone-in-a-box service for convenience stores
- SurgePays to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Investment Conference on June 24-25
- Top 2 Tech And Telecom Stocks You May Want To Dump This Quarter - Surgepays (NASDAQ:SURG), Telefonica (NYSE:TEF)
- SurgePays Is Back, With Strong Growth Prospects (NASDAQ:SURG)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- SurgePays, Inc. (SURG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.77 2.94
Intervallo Annuale
1.05 3.47
- Chiusura Precedente
- 2.85
- Apertura
- 2.83
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Minimo
- 2.77
- Massimo
- 2.94
- Volume
- 141
- Variazione giornaliera
- 3.16%
- Variazione Mensile
- 9.29%
- Variazione Semestrale
- 44.83%
- Variazione Annuale
- 59.78%
21 settembre, domenica