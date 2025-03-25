Währungen / SURG
SURG: SurgePays Inc
2.80 USD 0.05 (1.75%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SURG hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die SurgePays Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SURG News
Tagesspanne
2.77 2.86
Jahresspanne
1.05 3.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.85
- Eröffnung
- 2.83
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Tief
- 2.77
- Hoch
- 2.86
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- 4.09%
- 6-Monatsänderung
- 37.93%
- Jahresänderung
- 52.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K