货币 / SURG
SURG: SurgePays Inc
2.95 USD 0.04 (1.34%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SURG汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点2.93和高点3.04进行交易。
关注SurgePays Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SURG新闻
- Earnings call transcript: Surgepays Q2 2025 sees widened loss, market reacts
- SurgePays, Inc. (SURG) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surgepays earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Porch Group, Inc. (PRCH) Reports Break-Even Earnings for Q2
- SurgePays launches prepaid phone-in-a-box service for convenience stores
- SurgePays to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Investment Conference on June 24-25
- Top 2 Tech And Telecom Stocks You May Want To Dump This Quarter - Surgepays (NASDAQ:SURG), Telefonica (NYSE:TEF)
- SurgePays Is Back, With Strong Growth Prospects (NASDAQ:SURG)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- SurgePays, Inc. (SURG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.93 3.04
年范围
1.05 3.47
- 前一天收盘价
- 2.99
- 开盘价
- 3.03
- 卖价
- 2.95
- 买价
- 3.25
- 最低价
- 2.93
- 最高价
- 3.04
- 交易量
- 184
- 日变化
- -1.34%
- 月变化
- 9.67%
- 6个月变化
- 45.32%
- 年变化
- 60.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值