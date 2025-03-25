Валюты / SURG
SURG: SurgePays Inc
2.99 USD 0.06 (1.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SURG за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.89, а максимальная — 3.10.
Следите за динамикой SurgePays Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SURG
- Earnings call transcript: Surgepays Q2 2025 sees widened loss, market reacts
- SurgePays, Inc. (SURG) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surgepays earnings missed by $0.18, revenue fell short of estimates
- Porch Group, Inc. (PRCH) Reports Break-Even Earnings for Q2
- SurgePays launches prepaid phone-in-a-box service for convenience stores
- SurgePays to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Investment Conference on June 24-25
- Top 2 Tech And Telecom Stocks You May Want To Dump This Quarter - Surgepays (NASDAQ:SURG), Telefonica (NYSE:TEF)
- SurgePays Is Back, With Strong Growth Prospects (NASDAQ:SURG)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
- SurgePays, Inc. (SURG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.89 3.10
Годовой диапазон
1.05 3.47
- Предыдущее закрытие
- 3.05
- Open
- 3.03
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Low
- 2.89
- High
- 3.10
- Объем
- 257
- Дневное изменение
- -1.97%
- Месячное изменение
- 11.15%
- 6-месячное изменение
- 47.29%
- Годовое изменение
- 62.50%
