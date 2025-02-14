Dövizler / STXS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STXS: Stereotaxis Inc
2.81 USD 0.01 (0.35%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STXS fiyatı bugün -0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.77 ve Yüksek fiyatı olarak 2.86 aralığında işlem gördü.
Stereotaxis Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STXS haberleri
- Shield Therapeutics reports 1.8x revenue growth in H1 2025
- STXS Launches First U.S. Robotic HD Mapping With MAGiC Sweep
- ISRG's SP Stapler: A Game Changer for Colorectal and Thoracic Procedures?
- Shield Therapeutics reports positive results for heart failure drug
- Shield Therapeutics reports 80% revenue growth in first half
- Stereotaxis Inc. (STXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stereotaxis earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Will Stereotaxis Inc. (STXS) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Teleflex (TFX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Stereotaxis stock soars after FDA clearance for robotic mapping catheter
- Stereotaxis receives FDA clearance for robotic mapping catheter
- Stereotaxis projects second quarter revenue growth and stable margins
- Stereotaxis raises $12.5 million in registered direct offering
- Stereotaxis Stock: Recurring Revenue Inflection (NYSE:STXS)
- Stereotaxis To Get FDA Approval Of MAGiC This Fall, Ending Cash Burn (NYSE:STXS)
- Stock Market Sleeps On Stereotaxis MAGiC CE Mark (NYSE:STXS)
Günlük aralık
2.77 2.86
Yıllık aralık
1.54 3.05
- Önceki kapanış
- 2.82
- Açılış
- 2.80
- Satış
- 2.81
- Alış
- 3.11
- Düşük
- 2.77
- Yüksek
- 2.86
- Hacim
- 314
- Günlük değişim
- -0.35%
- Aylık değişim
- -0.35%
- 6 aylık değişim
- 58.76%
- Yıllık değişim
- 37.75%
21 Eylül, Pazar