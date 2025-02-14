通貨 / STXS
STXS: Stereotaxis Inc
2.82 USD 0.05 (1.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STXSの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり2.73の安値と2.83の高値で取引されました。
Stereotaxis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.73 2.83
1年のレンジ
1.54 3.05
- 以前の終値
- 2.77
- 始値
- 2.77
- 買値
- 2.82
- 買値
- 3.12
- 安値
- 2.73
- 高値
- 2.83
- 出来高
- 481
- 1日の変化
- 1.81%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 59.32%
- 1年の変化
- 38.24%
