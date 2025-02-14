Währungen / STXS
STXS: Stereotaxis Inc
2.81 USD 0.01 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STXS hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stereotaxis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.77 2.82
Jahresspanne
1.54 3.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.82
- Eröffnung
- 2.80
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Tief
- 2.77
- Hoch
- 2.82
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -0.35%
- 6-Monatsänderung
- 58.76%
- Jahresänderung
- 37.75%
