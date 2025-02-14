KurseKategorien
STXS: Stereotaxis Inc

2.81 USD 0.01 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STXS hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stereotaxis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

STXS News

Tagesspanne
2.77 2.82
Jahresspanne
1.54 3.05
Vorheriger Schlusskurs
2.82
Eröffnung
2.80
Bid
2.81
Ask
3.11
Tief
2.77
Hoch
2.82
Volumen
79
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
-0.35%
6-Monatsänderung
58.76%
Jahresänderung
37.75%
