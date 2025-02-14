Валюты / STXS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
STXS: Stereotaxis Inc
2.78 USD 0.04 (1.42%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STXS за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 2.84.
Следите за динамикой Stereotaxis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STXS
- Shield Therapeutics reports 1.8x revenue growth in H1 2025
- STXS Launches First U.S. Robotic HD Mapping With MAGiC Sweep
- ISRG's SP Stapler: A Game Changer for Colorectal and Thoracic Procedures?
- Shield Therapeutics reports positive results for heart failure drug
- Shield Therapeutics reports 80% revenue growth in first half
- Stereotaxis Inc. (STXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stereotaxis earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Will Stereotaxis Inc. (STXS) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Teleflex (TFX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Stereotaxis stock soars after FDA clearance for robotic mapping catheter
- Stereotaxis receives FDA clearance for robotic mapping catheter
- Stereotaxis projects second quarter revenue growth and stable margins
- Stereotaxis raises $12.5 million in registered direct offering
- Stereotaxis Stock: Recurring Revenue Inflection (NYSE:STXS)
- Stereotaxis To Get FDA Approval Of MAGiC This Fall, Ending Cash Burn (NYSE:STXS)
- Stock Market Sleeps On Stereotaxis MAGiC CE Mark (NYSE:STXS)
Дневной диапазон
2.78 2.84
Годовой диапазон
1.54 3.05
- Предыдущее закрытие
- 2.82
- Open
- 2.84
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Low
- 2.78
- High
- 2.84
- Объем
- 307
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- 57.06%
- Годовое изменение
- 36.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.