货币 / STXS
STXS: Stereotaxis Inc
2.78 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STXS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.73和高点2.81进行交易。
关注Stereotaxis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STXS新闻
- Shield Therapeutics reports 1.8x revenue growth in H1 2025
- STXS Launches First U.S. Robotic HD Mapping With MAGiC Sweep
- ISRG's SP Stapler: A Game Changer for Colorectal and Thoracic Procedures?
- Shield Therapeutics reports positive results for heart failure drug
- Shield Therapeutics reports 80% revenue growth in first half
- Stereotaxis Inc. (STXS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stereotaxis earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Will Stereotaxis Inc. (STXS) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Teleflex (TFX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Stereotaxis stock soars after FDA clearance for robotic mapping catheter
- Stereotaxis receives FDA clearance for robotic mapping catheter
- Stereotaxis projects second quarter revenue growth and stable margins
- Stereotaxis raises $12.5 million in registered direct offering
- Stereotaxis Stock: Recurring Revenue Inflection (NYSE:STXS)
- Stereotaxis To Get FDA Approval Of MAGiC This Fall, Ending Cash Burn (NYSE:STXS)
- Stock Market Sleeps On Stereotaxis MAGiC CE Mark (NYSE:STXS)
日范围
2.73 2.81
年范围
1.54 3.05
- 前一天收盘价
- 2.78
- 开盘价
- 2.79
- 卖价
- 2.78
- 买价
- 3.08
- 最低价
- 2.73
- 最高价
- 2.81
- 交易量
- 663
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -1.42%
- 6个月变化
- 57.06%
- 年变化
- 36.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值