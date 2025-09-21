Dövizler / STSSW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STSSW: Sharps Technology Inc - Warrant
0.0699 USD 0.0048 (6.43%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STSSW fiyatı bugün -6.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0613 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0725 aralığında işlem gördü.
Sharps Technology Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0613 0.0725
Yıllık aralık
0.0055 0.1980
- Önceki kapanış
- 0.0747
- Açılış
- 0.0613
- Satış
- 0.0699
- Alış
- 0.0729
- Düşük
- 0.0613
- Yüksek
- 0.0725
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- -6.43%
- Aylık değişim
- -0.29%
- 6 aylık değişim
- 433.59%
- Yıllık değişim
- 26.63%
21 Eylül, Pazar