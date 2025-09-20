시세섹션
STSSW
STSSW: Sharps Technology Inc - Warrant

0.0699 USD 0.0048 (6.43%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

STSSW 환율이 오늘 -6.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0613이고 고가는 0.0725이었습니다.

Sharps Technology Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.0613 0.0725
년간 변동
0.0055 0.1980
이전 종가
0.0747
시가
0.0613
Bid
0.0699
Ask
0.0729
저가
0.0613
고가
0.0725
볼륨
48
일일 변동
-6.43%
월 변동
-0.29%
6개월 변동
433.59%
년간 변동율
26.63%
20 9월, 토요일