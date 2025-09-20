CotationsSections
Devises / STSSW
Retour à Actions

STSSW: Sharps Technology Inc - Warrant

0.0699 USD 0.0048 (6.43%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STSSW a changé de -6.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0613 et à un maximum de 0.0725.

Suivez la dynamique Sharps Technology Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0613 0.0725
Range Annuel
0.0055 0.1980
Clôture Précédente
0.0747
Ouverture
0.0613
Bid
0.0699
Ask
0.0729
Plus Bas
0.0613
Plus Haut
0.0725
Volume
48
Changement quotidien
-6.43%
Changement Mensuel
-0.29%
Changement à 6 Mois
433.59%
Changement Annuel
26.63%
20 septembre, samedi