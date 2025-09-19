Währungen / STSSW
STSSW: Sharps Technology Inc - Warrant
0.0700 USD 0.0047 (6.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STSSW hat sich für heute um -6.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0613 bis zu einem Hoch von 0.0725 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sharps Technology Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0613 0.0725
Jahresspanne
0.0055 0.1980
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0747
- Eröffnung
- 0.0613
- Bid
- 0.0700
- Ask
- 0.0730
- Tief
- 0.0613
- Hoch
- 0.0725
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -6.29%
- Monatsänderung
- -0.14%
- 6-Monatsänderung
- 434.35%
- Jahresänderung
- 26.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K