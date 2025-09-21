Valute / STSSW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
STSSW: Sharps Technology Inc - Warrant
0.0699 USD 0.0048 (6.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STSSW ha avuto una variazione del -6.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0613 e ad un massimo di 0.0725.
Segui le dinamiche di Sharps Technology Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0613 0.0725
Intervallo Annuale
0.0055 0.1980
- Chiusura Precedente
- 0.0747
- Apertura
- 0.0613
- Bid
- 0.0699
- Ask
- 0.0729
- Minimo
- 0.0613
- Massimo
- 0.0725
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -6.43%
- Variazione Mensile
- -0.29%
- Variazione Semestrale
- 433.59%
- Variazione Annuale
- 26.63%
21 settembre, domenica