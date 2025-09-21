QuotazioniSezioni
STSSW
STSSW: Sharps Technology Inc - Warrant

0.0699 USD 0.0048 (6.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STSSW ha avuto una variazione del -6.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0613 e ad un massimo di 0.0725.

Segui le dinamiche di Sharps Technology Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0613 0.0725
Intervallo Annuale
0.0055 0.1980
Chiusura Precedente
0.0747
Apertura
0.0613
Bid
0.0699
Ask
0.0729
Minimo
0.0613
Massimo
0.0725
Volume
48
Variazione giornaliera
-6.43%
Variazione Mensile
-0.29%
Variazione Semestrale
433.59%
Variazione Annuale
26.63%
21 settembre, domenica