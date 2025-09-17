КотировкиРазделы
STSSW: Sharps Technology Inc - Warrant

0.0799 USD 0.0044 (5.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STSSW за сегодня изменился на 5.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0732, а максимальная — 0.0800.

Следите за динамикой Sharps Technology Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.0732 0.0800
Годовой диапазон
0.0055 0.1980
Предыдущее закрытие
0.0755
Open
0.0800
Bid
0.0799
Ask
0.0829
Low
0.0732
High
0.0800
Объем
29
Дневное изменение
5.83%
Месячное изменение
13.98%
6-месячное изменение
509.92%
Годовое изменение
44.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.