STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer

9.2999 USD 0.2399 (2.65%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STRRP fiyatı bugün 2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.0700 ve Yüksek fiyatı olarak 9.3800 aralığında işlem gördü.

Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.0700 9.3800
Yıllık aralık
9.0100 9.9500
Önceki kapanış
9.0600
Açılış
9.2000
Satış
9.2999
Alış
9.3029
Düşük
9.0700
Yüksek
9.3800
Hacim
24
Günlük değişim
2.65%
Aylık değişim
0.54%
6 aylık değişim
0.54%
Yıllık değişim
0.54%
21 Eylül, Pazar