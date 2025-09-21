货币 / STRRP
STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer
9.2999 USD 0.2399 (2.65%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STRRP汇率已更改2.65%。当日，交易品种以低点9.0700和高点9.3800进行交易。
关注Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
日范围
9.0700 9.3800
年范围
9.0100 9.9500
- 前一天收盘价
- 9.0600
- 开盘价
- 9.2000
- 卖价
- 9.2999
- 买价
- 9.3029
- 最低价
- 9.0700
- 最高价
- 9.3800
- 交易量
- 24
- 日变化
- 2.65%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 0.54%
- 年变化
- 0.54%
21 九月, 星期日