STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer

9.2999 USD 0.2399 (2.65%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日STRRP汇率已更改2.65%。当日，交易品种以低点9.0700和高点9.3800进行交易。

关注Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
9.0700 9.3800
年范围
9.0100 9.9500
前一天收盘价
9.0600
开盘价
9.2000
卖价
9.2999
买价
9.3029
最低价
9.0700
最高价
9.3800
交易量
24
日变化
2.65%
月变化
0.54%
6个月变化
0.54%
年变化
0.54%
21 九月, 星期日