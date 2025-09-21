Valute / STRRP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer
9.2999 USD 0.2399 (2.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STRRP ha avuto una variazione del 2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.0700 e ad un massimo di 9.3800.
Segui le dinamiche di Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Intervallo Giornaliero
9.0700 9.3800
Intervallo Annuale
9.0100 9.9500
- Chiusura Precedente
- 9.0600
- Apertura
- 9.2000
- Bid
- 9.2999
- Ask
- 9.3029
- Minimo
- 9.0700
- Massimo
- 9.3800
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 2.65%
- Variazione Mensile
- 0.54%
- Variazione Semestrale
- 0.54%
- Variazione Annuale
- 0.54%
21 settembre, domenica