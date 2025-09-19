クォートセクション
通貨 / STRRP
株に戻る

STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer

9.0600 USD 0.0500 (0.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STRRPの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり9.0600の安値と9.2235の高値で取引されました。

Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
1日のレンジ
9.0600 9.2235
1年のレンジ
9.0100 9.9500
以前の終値
9.0100
始値
9.2000
買値
9.0600
買値
9.0630
安値
9.0600
高値
9.2235
出来高
15
1日の変化
0.55%
1ヶ月の変化
-2.05%
6ヶ月の変化
-2.05%
1年の変化
-2.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K