通貨 / STRRP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer
9.0600 USD 0.0500 (0.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STRRPの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり9.0600の安値と9.2235の高値で取引されました。
Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
1日のレンジ
9.0600 9.2235
1年のレンジ
9.0100 9.9500
- 以前の終値
- 9.0100
- 始値
- 9.2000
- 買値
- 9.0600
- 買値
- 9.0630
- 安値
- 9.0600
- 高値
- 9.2235
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 0.55%
- 1ヶ月の変化
- -2.05%
- 6ヶ月の変化
- -2.05%
- 1年の変化
- -2.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K