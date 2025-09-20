시세섹션
통화 / STRRP
주식로 돌아가기

STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer

9.2999 USD 0.2399 (2.65%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

STRRP 환율이 오늘 2.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.0700이고 고가는 9.3800이었습니다.

Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
일일 변동 비율
9.0700 9.3800
년간 변동
9.0100 9.9500
이전 종가
9.0600
시가
9.2000
Bid
9.2999
Ask
9.3029
저가
9.0700
고가
9.3800
볼륨
24
일일 변동
2.65%
월 변동
0.54%
6개월 변동
0.54%
년간 변동율
0.54%
20 9월, 토요일