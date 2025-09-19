KurseKategorien
STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer

9.3800 USD 0.3200 (3.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STRRP hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.2000 bis zu einem Hoch von 9.3800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
9.2000 9.3800
Jahresspanne
9.0100 9.9500
Vorheriger Schlusskurs
9.0600
Eröffnung
9.2000
Bid
9.3800
Ask
9.3830
Tief
9.2000
Hoch
9.3800
Volumen
4
Tagesänderung
3.53%
Monatsänderung
1.41%
6-Monatsänderung
1.41%
Jahresänderung
1.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
