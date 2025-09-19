Währungen / STRRP
STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer
9.3800 USD 0.3200 (3.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRRP hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.2000 bis zu einem Hoch von 9.3800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Tagesspanne
9.2000 9.3800
Jahresspanne
9.0100 9.9500
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.0600
- Eröffnung
- 9.2000
- Bid
- 9.3800
- Ask
- 9.3830
- Tief
- 9.2000
- Hoch
- 9.3800
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- 1.41%
- Jahresänderung
- 1.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K