STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer
9.0700 USD 0.1699 (1.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRRP за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.0500, а максимальная — 9.2500.
Следите за динамикой Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Дневной диапазон
9.0500 9.2500
Годовой диапазон
9.0500 9.9500
- Предыдущее закрытие
- 9.2399
- Open
- 9.1400
- Bid
- 9.0700
- Ask
- 9.0730
- Low
- 9.0500
- High
- 9.2500
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -1.84%
- Месячное изменение
- -1.95%
- 6-месячное изменение
- -1.95%
- Годовое изменение
- -1.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.