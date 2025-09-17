КотировкиРазделы
Валюты / STRRP
STRRP: Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer

9.0700 USD 0.1699 (1.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STRRP за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.0500, а максимальная — 9.2500.

Следите за динамикой Star Equity Holdings Inc - Series A Cumulative Perpetual Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.0500 9.2500
Годовой диапазон
9.0500 9.9500
Предыдущее закрытие
9.2399
Open
9.1400
Bid
9.0700
Ask
9.0730
Low
9.0500
High
9.2500
Объем
30
Дневное изменение
-1.84%
Месячное изменение
-1.95%
6-месячное изменение
-1.95%
Годовое изменение
-1.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.