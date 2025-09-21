FiyatlarBölümler
Dövizler / STCE
STCE: Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF

77.04 USD 0.73 (0.96%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STCE fiyatı bugün 0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.16 ve Yüksek fiyatı olarak 78.21 aralığında işlem gördü.

Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
76.16 78.21
Yıllık aralık
28.20 78.21
Önceki kapanış
76.31
Açılış
76.20
Satış
77.04
Alış
77.34
Düşük
76.16
Yüksek
78.21
Hacim
575
Günlük değişim
0.96%
Aylık değişim
32.14%
6 aylık değişim
138.51%
Yıllık değişim
124.15%
21 Eylül, Pazar