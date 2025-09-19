Währungen / STCE
STCE: Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF
77.04 USD 0.73 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STCE hat sich für heute um 0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.16 bis zu einem Hoch von 78.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
76.16 78.21
Jahresspanne
28.20 78.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.31
- Eröffnung
- 76.20
- Bid
- 77.04
- Ask
- 77.34
- Tief
- 76.16
- Hoch
- 78.21
- Volumen
- 575
- Tagesänderung
- 0.96%
- Monatsänderung
- 32.14%
- 6-Monatsänderung
- 138.51%
- Jahresänderung
- 124.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K