STCE: Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF

77.04 USD 0.73 (0.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STCE ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.16 e ad un massimo di 78.21.

Segui le dinamiche di Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
76.16 78.21
Intervallo Annuale
28.20 78.21
Chiusura Precedente
76.31
Apertura
76.20
Bid
77.04
Ask
77.34
Minimo
76.16
Massimo
78.21
Volume
575
Variazione giornaliera
0.96%
Variazione Mensile
32.14%
Variazione Semestrale
138.51%
Variazione Annuale
124.15%
21 settembre, domenica