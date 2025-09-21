Valute / STCE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
STCE: Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF
77.04 USD 0.73 (0.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STCE ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.16 e ad un massimo di 78.21.
Segui le dinamiche di Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
76.16 78.21
Intervallo Annuale
28.20 78.21
- Chiusura Precedente
- 76.31
- Apertura
- 76.20
- Bid
- 77.04
- Ask
- 77.34
- Minimo
- 76.16
- Massimo
- 78.21
- Volume
- 575
- Variazione giornaliera
- 0.96%
- Variazione Mensile
- 32.14%
- Variazione Semestrale
- 138.51%
- Variazione Annuale
- 124.15%
21 settembre, domenica