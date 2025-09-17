Валюты / STCE
STCE: Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF
73.88 USD 1.94 (2.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STCE за сегодня изменился на 2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.75, а максимальная — 74.04.
Следите за динамикой Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
70.75 74.04
Годовой диапазон
28.20 74.04
- Предыдущее закрытие
- 71.94
- Open
- 72.00
- Bid
- 73.88
- Ask
- 74.18
- Low
- 70.75
- High
- 74.04
- Объем
- 185
- Дневное изменение
- 2.70%
- Месячное изменение
- 26.72%
- 6-месячное изменение
- 128.73%
- Годовое изменение
- 114.95%
