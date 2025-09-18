CotizacionesSecciones
Divisas / STCE
STCE: Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF

75.98 USD 2.10 (2.84%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de STCE de hoy ha cambiado un 2.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.69, mientras que el máximo ha alcanzado 76.26.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
71.69 76.26
Rango anual
28.20 76.26
Cierres anteriores
73.88
Open
72.75
Bid
75.98
Ask
76.28
Low
71.69
High
76.26
Volumen
215
Cambio diario
2.84%
Cambio mensual
30.33%
Cambio a 6 meses
135.23%
Cambio anual
121.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B