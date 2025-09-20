CotationsSections
STCE: Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF

77.04 USD 0.73 (0.96%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STCE a changé de 0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.16 et à un maximum de 78.21.

Suivez la dynamique Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
76.16 78.21
Range Annuel
28.20 78.21
Clôture Précédente
76.31
Ouverture
76.20
Bid
77.04
Ask
77.34
Plus Bas
76.16
Plus Haut
78.21
Volume
575
Changement quotidien
0.96%
Changement Mensuel
32.14%
Changement à 6 Mois
138.51%
Changement Annuel
124.15%
20 septembre, samedi