SRRK: Scholar Rock Holding Corporation
30.84 USD 1.64 (5.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SRRK fiyatı bugün -5.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.72 ve Yüksek fiyatı olarak 32.75 aralığında işlem gördü.
Scholar Rock Holding Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
30.72 32.75
Yıllık aralık
6.76 46.99
- Önceki kapanış
- 32.48
- Açılış
- 32.33
- Satış
- 30.84
- Alış
- 31.14
- Düşük
- 30.72
- Yüksek
- 32.75
- Hacim
- 4.732 K
- Günlük değişim
- -5.05%
- Aylık değişim
- -5.86%
- 6 aylık değişim
- -3.75%
- Yıllık değişim
- 288.90%
21 Eylül, Pazar