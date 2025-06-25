FiyatlarBölümler
Dövizler / SRRK
Geri dön - Hisse senetleri

SRRK: Scholar Rock Holding Corporation

30.84 USD 1.64 (5.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SRRK fiyatı bugün -5.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.72 ve Yüksek fiyatı olarak 32.75 aralığında işlem gördü.

Scholar Rock Holding Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRRK haberleri

Günlük aralık
30.72 32.75
Yıllık aralık
6.76 46.99
Önceki kapanış
32.48
Açılış
32.33
Satış
30.84
Alış
31.14
Düşük
30.72
Yüksek
32.75
Hacim
4.732 K
Günlük değişim
-5.05%
Aylık değişim
-5.86%
6 aylık değişim
-3.75%
Yıllık değişim
288.90%
21 Eylül, Pazar