SRRK: Scholar Rock Holding Corporation
31.56 USD 0.39 (1.22%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRRK para hoje mudou para -1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.39 e o mais alto foi 33.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Scholar Rock Holding Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
31.39 33.09
Faixa anual
6.76 46.99
- Fechamento anterior
- 31.95
- Open
- 32.50
- Bid
- 31.56
- Ask
- 31.86
- Low
- 31.39
- High
- 33.09
- Volume
- 785
- Mudança diária
- -1.22%
- Mudança mensal
- -3.66%
- Mudança de 6 meses
- -1.50%
- Mudança anual
- 297.98%
