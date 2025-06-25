CotationsSections
Devises / SRRK
Retour à Actions

SRRK: Scholar Rock Holding Corporation

30.84 USD 1.64 (5.05%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SRRK a changé de -5.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.72 et à un maximum de 32.75.

Suivez la dynamique Scholar Rock Holding Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRRK Nouvelles

Range quotidien
30.72 32.75
Range Annuel
6.76 46.99
Clôture Précédente
32.48
Ouverture
32.33
Bid
30.84
Ask
31.14
Plus Bas
30.72
Plus Haut
32.75
Volume
4.732 K
Changement quotidien
-5.05%
Changement Mensuel
-5.86%
Changement à 6 Mois
-3.75%
Changement Annuel
288.90%
20 septembre, samedi