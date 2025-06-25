통화 / SRRK
SRRK: Scholar Rock Holding Corporation
30.84 USD 1.64 (5.05%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SRRK 환율이 오늘 -5.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.72이고 고가는 32.75이었습니다.
Scholar Rock Holding Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SRRK News
일일 변동 비율
30.72 32.75
년간 변동
6.76 46.99
- 이전 종가
- 32.48
- 시가
- 32.33
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- 저가
- 30.72
- 고가
- 32.75
- 볼륨
- 4.732 K
- 일일 변동
- -5.05%
- 월 변동
- -5.86%
- 6개월 변동
- -3.75%
- 년간 변동율
- 288.90%
20 9월, 토요일