Валюты / SRRK
SRRK: Scholar Rock Holding Corporation
32.34 USD 1.33 (3.95%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRRK за сегодня изменился на -3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.81, а максимальная — 33.88.
Следите за динамикой Scholar Rock Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SRRK
- Why Scholar Rock Stock Bounced Higher on Monday
- Alkermes назначает Джошуа Рида новым финансовым директором с понедельника
- Scholar Rock stock rating initiated at Buy by Jefferies with $50 target
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Veru Announces Novel Modified-Release Oral Formulation for Enobosarm
- Scholar Rock Holding: Upcoming Milestone Approaches (NASDAQ:SRRK)
- BMO Capital lowers Scholar Rock stock price target to $45 on Novo Catalent concerns
- Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Scholar Rock Stock Wilted on Wednesday
- Scholar Rock (SRRK) Q2 Loss Widens 63%
- Raymond James reiterates Strong Buy rating on Scholar Rock stock ahead of PDUFA date
- Scholar Rock Q2 2025 slides: Apitegromab nears FDA decision with strong cash position
- Raymond James assumes coverage on Scholar Rock stock with Strong Buy rating
- Director Sells 11,136 Shares of SRRK, a Stock Up 330% in Past Year
- Scholar Rock CSO Mo Qatanani sells $828,898 in shares
- Eli Lilly Comes Out As ADA Winner (NYSE:LLY)
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Scholar Rock Q1 2025 slides: apitegromab advances toward FDA approval with priority review
- Truist reiterates buy rating on Scholar Rock stock amid SMA therapy potential
- Indivior appoints Tony Kingsley to board of directors
- Scholar Rock: EMBRAZE Results Drive The Stock Higher (NASDAQ:SRRK)
- Muscle-preserving drugs could generate over $30 billion in sales by 2035, TD Cowen says
- Google, Eli Lilly dip amid Friday’s market cap stock movers
- Scholar Rock stock maintains buy rating on muscle preservation data
Дневной диапазон
31.81 33.88
Годовой диапазон
6.76 46.99
- Предыдущее закрытие
- 33.67
- Open
- 33.52
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Low
- 31.81
- High
- 33.88
- Объем
- 4.313 K
- Дневное изменение
- -3.95%
- Месячное изменение
- -1.28%
- 6-месячное изменение
- 0.94%
- Годовое изменение
- 307.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.