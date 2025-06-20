КотировкиРазделы
SRRK: Scholar Rock Holding Corporation

32.34 USD 1.33 (3.95%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SRRK за сегодня изменился на -3.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.81, а максимальная — 33.88.

Следите за динамикой Scholar Rock Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SRRK

Дневной диапазон
31.81 33.88
Годовой диапазон
6.76 46.99
Предыдущее закрытие
33.67
Open
33.52
Bid
32.34
Ask
32.64
Low
31.81
High
33.88
Объем
4.313 K
Дневное изменение
-3.95%
Месячное изменение
-1.28%
6-месячное изменение
0.94%
Годовое изменение
307.82%
