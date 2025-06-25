通貨 / SRRK
SRRK: Scholar Rock Holding Corporation
32.48 USD 0.53 (1.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SRRKの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり31.38の安値と33.09の高値で取引されました。
Scholar Rock Holding Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
31.38 33.09
1年のレンジ
6.76 46.99
- 以前の終値
- 31.95
- 始値
- 32.50
- 買値
- 32.48
- 買値
- 32.78
- 安値
- 31.38
- 高値
- 33.09
- 出来高
- 3.507 K
- 1日の変化
- 1.66%
- 1ヶ月の変化
- -0.85%
- 6ヶ月の変化
- 1.37%
- 1年の変化
- 309.58%
