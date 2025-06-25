クォートセクション
通貨 / SRRK
株に戻る

SRRK: Scholar Rock Holding Corporation

32.48 USD 0.53 (1.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SRRKの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり31.38の安値と33.09の高値で取引されました。

Scholar Rock Holding Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRRK News

1日のレンジ
31.38 33.09
1年のレンジ
6.76 46.99
以前の終値
31.95
始値
32.50
買値
32.48
買値
32.78
安値
31.38
高値
33.09
出来高
3.507 K
1日の変化
1.66%
1ヶ月の変化
-0.85%
6ヶ月の変化
1.37%
1年の変化
309.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K