SRRK: Scholar Rock Holding Corporation

32.48 USD 0.53 (1.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRRK hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.38 bis zu einem Hoch von 33.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Scholar Rock Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SRRK News

Tagesspanne
31.38 33.09
Jahresspanne
6.76 46.99
Vorheriger Schlusskurs
31.95
Eröffnung
32.50
Bid
32.48
Ask
32.78
Tief
31.38
Hoch
33.09
Volumen
3.507 K
Tagesänderung
1.66%
Monatsänderung
-0.85%
6-Monatsänderung
1.37%
Jahresänderung
309.58%
