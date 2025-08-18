Dövizler / SRPT
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc
17.43 USD 1.09 (5.89%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SRPT fiyatı bugün -5.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.40 ve Yüksek fiyatı olarak 18.70 aralığında işlem gördü.
Sarepta Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
17.40 18.70
Yıllık aralık
10.41 138.69
- Önceki kapanış
- 18.52
- Açılış
- 18.61
- Satış
- 17.43
- Alış
- 17.73
- Düşük
- 17.40
- Yüksek
- 18.70
- Hacim
- 10.588 K
- Günlük değişim
- -5.89%
- Aylık değişim
- -3.43%
- 6 aylık değişim
- -72.81%
- Yıllık değişim
- -86.08%
21 Eylül, Pazar