通貨 / SRPT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc
18.52 USD 1.47 (8.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SRPTの今日の為替レートは、8.62%変化しました。日中、通貨は1あたり17.06の安値と18.55の高値で取引されました。
Sarepta Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRPT News
- エランコ・アニマルヘルス株、52週間高値の19.08ドルを記録
- ゴールドマン・サックス、エントラーダ・セラピューティクスを初期段階バイオテック評価で開始
- Goldman Sachs initiates coverage on Entrada Therapeutics stock with Early-Stage Biotech rating
- BMOキャピタル、Elevidysの懸念の中でSarepta株に対するマーケットパフォーム評価を維持
- BMO Capital reiterates Market Perform rating on Sarepta stock amid Elevidys concerns
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock at $15
- アローヘッド・ファーマシューティカルズの株価、52週高値の29.35ドルを記録
- 2 Beaten-Down Stocks to Avoid Right Now
- Arrowhead Pharma stock gets Buy rating reaffirmed by H.C. Wainwright
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Sarepta Therapeutics announces $700 million convertible note exchange and private placement
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- Sarepta Therapeutics stock rating reiterated at Sell by H.C. Wainwright
- Mizuho maintains Sarepta Therapeutics stock rating, lowers Elevidys sales forecast
- Sarepta Therapeutics: A Strong Opportunity Amidst The Panic (NASDAQ:SRPT)
- Sarepta: A Dizzying Pivot From Gene Therapy Peril To An RNA Future (Downgrade) (SRPT)
- Sarepta Therapeutics stock price target lowered to $16 at BofA Securities
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- What's Going On With Sarepta Shares Thursday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)
- Sarepta Therapeutics stock falls after refinancing convertible notes
- Sarepta Therapeutics announces $700 million convertible note exchange and $20 million private placement
- Sarepta to exchange $700 million in convertible notes due 2027
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Sarepta Sells Arrowhead Stake to Fund Milestone Payment
1日のレンジ
17.06 18.55
1年のレンジ
10.41 138.69
- 以前の終値
- 17.05
- 始値
- 17.28
- 買値
- 18.52
- 買値
- 18.82
- 安値
- 17.06
- 高値
- 18.55
- 出来高
- 14.182 K
- 1日の変化
- 8.62%
- 1ヶ月の変化
- 2.60%
- 6ヶ月の変化
- -71.11%
- 1年の変化
- -85.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K