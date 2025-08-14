Moedas / SRPT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc
18.07 USD 1.02 (5.98%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRPT para hoje mudou para 5.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.06 e o mais alto foi 18.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Sarepta Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRPT Notícias
- Goldman Sachs inicia cobertura da Entrada Therapeutics com classificação de biotecnologia em estágio inicial
- Goldman Sachs initiates coverage on Entrada Therapeutics stock with Early-Stage Biotech rating
- BMO Capital mantém classificação de Desempenho de Mercado para ações da Sarepta em meio a preocupações com Elevidys
- BMO Capital reiterates Market Perform rating on Sarepta stock amid Elevidys concerns
- JMP reitera classificação de desempenho acima do mercado para ações da Solid Biosciences a US$ 15
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock at $15
- Ações da Arrowhead Pharmaceuticals atingem máxima de 52 semanas a US$ 29,35
- 2 Beaten-Down Stocks to Avoid Right Now
- Arrowhead Pharma stock gets Buy rating reaffirmed by H.C. Wainwright
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Sarepta Therapeutics announces $700 million convertible note exchange and private placement
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- Sarepta Therapeutics stock rating reiterated at Sell by H.C. Wainwright
- Mizuho maintains Sarepta Therapeutics stock rating, lowers Elevidys sales forecast
- Sarepta Therapeutics: A Strong Opportunity Amidst The Panic (NASDAQ:SRPT)
- Sarepta: A Dizzying Pivot From Gene Therapy Peril To An RNA Future (Downgrade) (SRPT)
- Sarepta Therapeutics stock price target lowered to $16 at BofA Securities
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- What's Going On With Sarepta Shares Thursday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)
- Sarepta Therapeutics stock falls after refinancing convertible notes
- Sarepta Therapeutics announces $700 million convertible note exchange and $20 million private placement
- Sarepta to exchange $700 million in convertible notes due 2027
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Sarepta Sells Arrowhead Stake to Fund Milestone Payment
Faixa diária
17.06 18.08
Faixa anual
10.41 138.69
- Fechamento anterior
- 17.05
- Open
- 17.28
- Bid
- 18.07
- Ask
- 18.37
- Low
- 17.06
- High
- 18.08
- Volume
- 6.486 K
- Mudança diária
- 5.98%
- Mudança mensal
- 0.11%
- Mudança de 6 meses
- -71.81%
- Mudança anual
- -85.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh