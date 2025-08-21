CotizacionesSecciones
Divisas / SRPT
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc

17.05 USD 1.05 (5.80%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SRPT de hoy ha cambiado un -5.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.05, mientras que el máximo ha alcanzado 18.14.

Rango diario
17.05 18.14
Rango anual
10.41 138.69
Cierres anteriores
18.10
Open
18.00
Bid
17.05
Ask
17.35
Low
17.05
High
18.14
Volumen
11.918 K
Cambio diario
-5.80%
Cambio mensual
-5.54%
Cambio a 6 meses
-73.40%
Cambio anual
-86.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B